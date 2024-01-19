أحمد غزي: لعبت كرة في ناد كبير..وتعرضت لإصابة أول أيام تصوير الحريفة

قال الفنان أحمد غزي، إنه تدرب كثيرا من أجل خروج دوره في فيلم الحريفة بشكل جيد.

وأضاف أحمد غزي خلال احتفاله بنجاح الفيلم وتصدره الإيرادات في صدى البلد: "وأنا صغير كنت ألعب كرة القدم في نادي وادي دجلة ولكن بعد ذلك تركت هذا المجال، وحينما جاء لي فيلم الحريفة عدت للتدريبات مرة أخرى لكى يظهر الدور بشكل مناسب".

وتعرض أحمد غزي لاصابات خلال تصويره الفيلم، وقال: "في الأيام للتصوير تعرضت لإصابة في ركبتي وقلقت خصوصا اننا مازلنا في بدايات تصوير الفيلم ولكن عالجتها وعلى الفور استكملت العمل".

واحتفل أحمد غزي بنجاح فيلمه "الحريفة" وتصدره الإيرادات بموقع صدى البلد.

"غزي" تحدث عن كواليس الفيلم والمواقف التي جمعت بينه وبين فريق العمل، والصعوبات التي واجهته، وكيف كان انطباعه الأول عن المشاركين معه في الفيلم وردود الفعل التي استقبلها من الجمهور.

كما تحدث عن طموحاته، وخطواته القادمة، وتفاصيل المشاركة في الأعمال العالمية وهواياته بعيدا عن التمثيل.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم الحريفة بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، العالمي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.