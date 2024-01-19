مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

لقي شاب مصرعه، بعد أن صدمته سيارة مسرعة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي ، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من نقطة شرطة المحسمة المحطة، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة القصاصين الجديدة، بتلقي بلاغ بوقوع حادث سير ووفاة شخص بعد أن صدمته سيارة مسرعة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام محطة وقود منطقة المحسمة المحطة .



انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة القصاصين، وسيارة إسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة.

وبالفحص والتحري تبين وفاة الشاب 'أحمد ليلة' مقيم بقرية المحسمة المحطة التابعة لمدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وبعد أن صدمته سيارة مسرعة أدت لوفاته فى الحال.

تحرر عن ذلك المحضر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القصاصين التخصصي، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات لإجراءات وتصريح الدفن.