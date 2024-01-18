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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية.. موعد تسليم كراسات الشروط للراغبين في تنفيذ معرض أهلا رمضان 2024

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية

أعلن أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، بدء تلقي طلبات أصحاب الفراشة ومكاتب تنظيم المعارض في تنفيذ معرض «اهلا رمضان» 2024، لمدة شهر.

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وقال أكرم الشافعي في بيان صحفي، إنه تقرر بدء تسليم كراسة الشروط والمواصفات،  الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري.

وطالب رئيس تجارية الإسماعيلية أصحاب الفراشة الراغبين في الحصول علي كراسة الشروط بمعرض أهلا رمضان، التوجه لمقر الغرفة التجارية بالدور الخامس، الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، الأربعاء المقبل.

 

وأضاف الشافعي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لانطلاق معارض أهلا رمضان 2024  اعتباراً من 15 فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

وتنسق وزارة التموين مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وسيتم تجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بكل محافظة، لزيادة طرح كافة المنتجات الغذائية ومنتجات رمضان "ياميش رمضان"، كما ستشارك المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتخفيضات معارض "أهلا رمضان" مع الاستعداد لزيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات طوال الشهر الكريم.

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