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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أهم مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة في السيارات

صدى البلد

يعتبر زيت ناقل الحركة من أهم العناصر التي تقوم بحماية "فتيس" السيارة، حيث تعمل الجزيئات الداخلية على حماية العناصر المعدنية الداخلية الخاصة بناقل الحركة، وحفظها من الاحتكاكات القوية.

ومن أجل الحصول على عمر افتراضي أطول لناقل الحركة، فيجب أن نتبع المدة المناسبة لتغييره، والتي توصى بها شركات السيارات وفقًا للكتالوج الخاص بكل سيارة، ومن الأفضل أن يتم تغيير زيت ناقل الحركة عندما تخوض السيارة مسافة قدرها 60 ألف كيلومتر.

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تغيير زيت ناقل الحركة الأوتوماتيك

وتختلف الفترة الزمنية من سيارة لأخرى، ومثال على ذلك السيارات التي تحتوي على ناقل الحركة الأوتوماتيكي فهي تنتج حرارة أعلى بداخلها وهذا يؤدي الى إنتاج المزيد من الكربون داخل علبة السرعة وبالتالي هذا يؤدي الى تلوث الزيت وفقدانه الكثير من جودته بسرعة، وينصح بتغيير الزيت في مسافة لا تتعدى 50 ألف كيلومتر.

 

تغيير زيت ناقل الحركة اليدوي “المانيوال”

ينصح بتغيير زيت ناقل الحركة اليدوي في مسافة من 50 ألف كيلو إلى 80 ألف كيلو وذلك يرجع إلى حالة السيارة سواء جديدة أو قديمة، ومستوى تعامل السائق معها، فإذا كانت السيارة كثيرة الاستعمال؛ ينصح بتغيير الزيت كل 30 ألف كيلومتر على الأقل، وخاصة السيارات المستخدمة داخل المدن.

 

طرق تغيير الزيت فهناك عدة خطوات، ومنها ما يلي:

رفع السيارة أو وضعها بالمشاية الخاصة بتغيير زيت المحرك.

فتح طبة الزيت من الأسفل؛ بعد أن تتأكد من سلامة ناقل الحركة، وقياس مستوى الرايش؛ لعدم الدخول في مشكلات أكبر.

تصفية الزيت القديم جيدًا وإعادة التكرار بزيت جديد.

قفل الطبة الخاصة بزيت ناقل الحركة.

وضع الزيت الجديد مع الوصول للحد المناسب.

ناقل الحركة الاوتوماتيك المانيوال الزيت ناقل الحركة الأوتوماتيك

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