محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة المساعى المشكورة.. صور

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 والتي إنطلقت 17 يناير وتستمر حتى 24 من الشهر الجارى

وذلك للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، جاء ذلك بحضور مدير الادارة التعليمية بشبين الكوم، رئيس حي غرب شبين الكوم.

و تابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة المساعي المشكورة الإعدادية القديمة بنات وتضم (15) لجنة بإجمالي (290) طالبة بالإضافة إلى لجنة خاصة ، واطمئن المحافظ على انتظام سير الامتحانات ومدى توافر الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي الطلاب اليوم الأحد امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.



وأكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لانتظام سير أداء الإمتحانات بنطاق المحافظة بإجمالى 401 لجنة لإستقبال 82 ألف و 477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لتذليل العقبات والتعامل الفورى مع أى عقبات من شأنها تعكر صفو الامتحانات ، مشيراً إلى الربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة الحالة العامة لإنتظام الامتحانات أولاً بأول حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.