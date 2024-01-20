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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: الموافقة على ترخيص 42 مشروعا زراعيا وحيوانيا جديدا

توزيع الأسمدة في
توزيع الأسمدة في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم جميع أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب، وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.


وأكد محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تمت الموافقة على استخراج 42 ترخيص تشغيل (مزارع دواجن وماشية، محلات أعلاف، مصنع)، وإجراء 5 معاينات ميدانية لـ مزارع ماشية ومصانع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص.

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الشتوي، أشار  التركاوي إلى أنه تم الانتهاء من توزيع أكثر من 27 ألف طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة، وتوافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وجار توزيعها على المزارعين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

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وقال إنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 8 كيلو و600 متر، حيث شمل تطهيرا تعاونيا وتحسينا بمراكز “الشهداء، قويسنا، تلا، أشمون”، وذلك خلال أسبوع، والتي تخدم مساحة 490 فدانا، وجار المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع جميع المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

وفي إطار تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها، تم المرور على مساحة 6411 فدانا من الخضر والفاكهة للنهوض بجميع المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى دخل المزارعين.

في السياق ذاته، وعلى صعيد آخر، واستمرارا لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى إنتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح، ذكر التركاوي أنه تم عقد 36 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى جميع المجالات الزراعية.

وأكد محافظ المنوفية أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين، وتقديم جميع التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية، وكذا الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح والنهوض بالمحاصيل الزراعية.

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