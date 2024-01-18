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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل جامعة المنوفية تفحص 483 شخصا في 3 قري وتقدم توصيات زراعية

قوافل طبية في المنوفية
قوافل طبية في المنوفية

نظمت جامعة المنوفية العديد من القوافل الطبية والزراعية المتكاملة تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث زارت القوافل  قرية زنارة بمركز تلا وقرية كفر منصور بمركز أشمون والإدارة الزراعية بشبين الكوم وذلك بالتعاون  مع محافظة المنوفية ومبادرة حياة كريمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم القرى الأكثر احتياجاً.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن قوافل الجامعة تهدف إلي وصول الخدمات الصحية بجميع تخصصاتها إلى مستحقيها في القري الأكثر احتياجاً  هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني والمعرفي من خلال الندوات الإرشادية  والتوعوية والتدريبية التي تقدمها قوافل الجامعة الزراعية لمواطنيها لتشجيع المشروعات الصغيرة بكافة أنواعها لما تمثله تلك المشروعات الصغيرة كطوق نجاة للأسرة المصرية كي تحيا حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع قاطرة النمو الاقتصادي مشيراً إلى أن إطلاق الجامعة للقوافل التنموية يعد جزءا من دورها في خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات  المقدمة له.  

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وأشار رئيس جامعة المنوفية أنه تم خلال قافلتين  طبيتين  توقيع الكشف علي نحو ٤٨٣ مريضا منهم ١٠٩أطفال، ٤٠صدر، و٨٧باطنة، و٦٥رمد، ٨٢جلدية، و٧٦أنف واذن، و٢٤ تحليل فيروس بي، كما تم صرف العلاج مجاناً لجميع المرضى.

 وقدمت القافلة الزراعية التوصيات الفنية للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستيراتيجية والمشروعات الصغيرة من منتجات الألبان وكيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من الألبان ومشتقاتها، والسعي لأن تتحول الأسر المصرية من أسر استهلاكية الي أسر منتجة مما يساهم في انتاج منتجات لبنية صحية خالية من المواد الحافظة وطبيعية 100% والذي سيؤدي إلى تحسين الحالة الصحية والاقتصادية للأفراد.

جاءت فاعليات القوافل تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتور هاني شريم عميد معهد الكبد القومي، والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، والدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل، والدكتور إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.

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