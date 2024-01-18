إحالة عدد من المقصرين بلجنة امتحانات الإعدادية في المنوفية للتحقيق

قرر محمود الفولي وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، إحالة عدد من المقصرين للتحقيق بلجنة مدرسة عبدالعزيز باشا فهمى.

جاء ذلك خلال متابعاته اليومية في المرور على امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2024 للشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية ، في لجان مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية ، بحضور ثريا منصور مدير عام الإدارة.

حيث يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية اليوم الامتحان في مادتي ( الدراسات الاجتماعية ) و(التربية الفنية ) حيث بدأ الامتحان بمادة "الدراسات الاجتماعية " من الساعه 9:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 صباحٱ ، في حين سيبدأ امتحان "التربية الفنية" في تمام الساعة 11:30صباحٱ حتى 1:30 ظهراً.

وتفقد الفولي لجان مدرسة الإعدادية القديمة للبنين ، ويذكر أن عدد الطلبة الذين يؤدون الامتحان بالمدرسة (416 طالب موزعين على (22) لجنة فرعية منهم لجنة واحدة (خاصة ) لطالب من ذوي الهمم

كما تابع لجنة المساعي الإعدادية الجديدة للبنات والمنعقدة بمدرسة السلام الإبتدائية بعدد طلاب ( 275) طالبة موزعين علي (13) لجنة فرعية، ومدرسة عبد العزيز باشا فهمي بعدد طلاب (357)طالب موزعين علي (18) لجنة فرعية.

واطمأن الفولي على انتظام سير الامتحانات مؤكداً على منع دخول أجهزة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان نهائياًسواء طالب أو ملاحظ.

كما أثنى "الفولي" على الجهد المبذول من جميع القائمين داخل اللجان في سبيل توفير الراحة والهدوء للطلاب الذين يؤدون امتحانات اليوم.

