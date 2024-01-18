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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المبادرة الوطنية "إيد بإيد"..

محافظ المنوفية يسلم دفعة ثالثة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لـ 22 عروسة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدفعة الثالثة من الأجهزة الكهربائية التي تضم "ثلاجة – بوتاجاز – غسالة"، إلى 22 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن، ضمن المبادرة الوطنية "إيد بإيد" التى أطلقها البنك الزراعى المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وعصام الجزار رئيس قطاع البنك الزراعى بالمنوفية ، ومديرى مديريات التضامن الاجتماعي .

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وفي أجواء تسودها زغاريد الفرحة والسرور، قام محافظ المنوفية بتسليم العرائس مواد غذائية والحفة لمساعدتهن على تلبية متطلبات المعيشة، معرباً عن تقديره للقيادة السياسية التي أولت اهتمامها للفئات الأشد احتياجا، مثمنا الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة ودعم البسطاء ومحدودي الدخل من الأسر الأكثر احتياجا مما يساهم فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، آملاً في المزيد من التعاون المثمر لخدمة أبناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى محافظ المنوفية، بالعرائس وأجرى حواراً مفتوح معهن للوقوف على حالتهم الاجتماعية والمعيشية، مقدماً خالص تهانيه القلبية ومتمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، وحثهم علي تنظيم الإنجاب ودعمه الكامل لتحقيق حياة أسرية كريمة، ومن جانبهم أعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

جدير بالذكر أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 ، قام محافظ المنوفية بتوزيع الدفعة الأولي والثانية من الأجهزة الكهربائية لعدد 18 عروسة من الفئات الأكثر إستحقاقاً وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعى المصري والتي تستهدف توزيع عدد 300 جهاز كهربائي لـ 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة كمشاركة مجتمعية فى توفير حياة كريمة لهم ، هذا من المقرر توزيع باقى الأجهزة تباعا على باقى العرائس المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأجهزة الكهربائية البنك الزراعي المصري التضامن الاجتماعي المقبلات على الزواج

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