انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية.. وغرفة عمليات لمتابعتها

انطلقت اليوم، الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، وسط حالة من الاستنفار داخل إدارات التربية والتعليم بالمحافظة.

وتابع محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بحضور طارق سعد، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح الباكر، سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة فى يومها الأول، وذلك للتعليم العام واللغات والأمل للصم وضعاف السمع.

وأكد "الفولي" التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية.

وأطمأن وكيل وزارة تعليم المنوفية على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان لأداء امتحان مادة الجبر والإحصاء (الفترة الأولى)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الفترة الثانية)، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فوري لضمان حسن سير العمل.

