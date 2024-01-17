عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية.. وغرفة عمليات لمتابعتها

غرفة عمليات لمتابعة
غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات

انطلقت اليوم، الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، وسط حالة من الاستنفار داخل إدارات التربية والتعليم بالمحافظة.

وتابع محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بحضور طارق سعد، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح الباكر، سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة فى يومها الأول، وذلك للتعليم العام واللغات والأمل للصم وضعاف السمع.

تعليم المنوفية تعلن انتهاء استعدادات استقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 39 من العاملين بإدارات صحية في المنوفية للتحقيق

 وأكد "الفولي" التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية.

وأطمأن وكيل وزارة تعليم المنوفية على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان لأداء امتحان مادة الجبر والإحصاء (الفترة الأولى)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الفترة الثانية)، وسط  إجراءات أمنية مشددة، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فوري لضمان حسن سير العمل. 
 

 

اعمال امتحانات التربية والتعليم بالمنوفية الشهادة الإعدادية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات امتحانات الشهادة الاعدادية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ترشيحاتنا

نبأ صادم.. شركات التأمين ترفض تغطية سفن أمريكا والاحتلال

فرج عامر يكشف عن خطر يهدد مصر في أمم أفريقيا

تأجيل استئناف النيابة على براءة "مستريح الأدوات الصحية" ل31 يناير

بنوك الصين تعاقب روسيا والسبب حرب أوكرانيا.. تفاصيل

بعد تصريحات وزارة العمل.. غرامات تواجه المواطنين بسبب البطاقة الشخصية

هل ترتفع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؟.. نقيب الفلاحين يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

في ذكراها.. سر خلاف فاتن حمامة مع شكرى سرحان وزيجاتها الثلاثة

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ