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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية تعلن انتهاء استعدادات استقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم المنوفية
تعليم المنوفية

عقد  محمود الفولي , وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، و مديري عموم الإدارات النوعية داخل الديوان ، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر ، ورؤساء اللجان للشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية اونلاين.

 استهدف الاجتماع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ، استعداداً لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

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جاء ذلك بحضور طارق سعد وكيل المديرية ، محمد صحصاح،مدير عام التعليم العام ،و ممدوح الجابري ، مدير عام الشئون التنفيذية  ، إسلام خطاب ، مدير إدارة الأمن ، و غباشي عبد الفتاح ، رئيس لجنة النظام والمراقبة

 في بداية الاجتماع رحب "الفولي"  بالحضور لافتاً إلى أن أعمال الامتحانات هي مهمة وطنية يجب أدائها على أكمل وجه مع اعتبار التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه

 وشدد مدير تعليم المنوفية  على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأشار بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان.

وشدد الفولي  بعدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية أو الملاحظين باصطحاب الهاتف المحمول  ، وأن من يخالف ذلك  سيعرض نفسه للمساءلة القانونية

 وأوصي " الفولي " رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري حال حدوث أي مشكلة أثناء انعقاد الامتحانات  مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية العشر لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، لسرعة حلها .

 كما أوصى مدير تعليم المنوفية مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم كامل الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

كما شدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة،

والجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية سوف  تعقد في الفترة من 17 حتى 24 من يناير الجاري

 

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