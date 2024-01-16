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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 39 من العاملين بإدارات صحية في المنوفية للتحقيق

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة وحدات إدارة شبين الكوم الصحية وإدارة قويسنا ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جودة الخدمة الطبية والانضباط الإداري للعاملين.              

وقررت وكيل وزارة الصحة، أثناء المرور تحويل عدد (32) موظف بإدارة شبين الكوم وعدد ( 7 ) موظفين بإدارة بقويسنا إلى التحقيق .

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من جهة أخرى، تابعت العمل بالوحدات والترددات والعمل بالعيادات والتطعيمات وأعمال مكافحة العدوى والمعايير الخاصة بالجودة ، والمستلزمات والأدوية بجميع الأقسام.

 وأكدت على ضرورة الإرتقاء بالأداء الطبي وأداء التمريض وأن على الجميع تقديم خدمة متميزة للمرضي  وتوفير سبل الراحة لهم ، كما أكدت على دعمها الكامل للجميع لتذليل كافة العقبات بالعمل مع عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين .

الخدمة الطبية الصف الثاني الثانوي مكافحة العدوى وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

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