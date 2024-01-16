لتغيبهم عن العمل.. إحالة 39 من العاملين بإدارات صحية في المنوفية للتحقيق

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة وحدات إدارة شبين الكوم الصحية وإدارة قويسنا ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جودة الخدمة الطبية والانضباط الإداري للعاملين.

وقررت وكيل وزارة الصحة، أثناء المرور تحويل عدد (32) موظف بإدارة شبين الكوم وعدد ( 7 ) موظفين بإدارة بقويسنا إلى التحقيق .

من جهة أخرى، تابعت العمل بالوحدات والترددات والعمل بالعيادات والتطعيمات وأعمال مكافحة العدوى والمعايير الخاصة بالجودة ، والمستلزمات والأدوية بجميع الأقسام.

وأكدت على ضرورة الإرتقاء بالأداء الطبي وأداء التمريض وأن على الجميع تقديم خدمة متميزة للمرضي وتوفير سبل الراحة لهم ، كما أكدت على دعمها الكامل للجميع لتذليل كافة العقبات بالعمل مع عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين .