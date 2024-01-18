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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوزع مساعدات عينية لـ 156 حالة إنسانية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لـ 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.

وفى ذات السياق، التقى اليوم محافظ المنوفية بـ 56 حالة أخرى مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية وبطاطين نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة بقيمة إجمالية تزيد على نصف مليون جنيه.

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جاء ذلك بحضور  محمد موسي نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ  ويحيي شرشر رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية لإدارة الفنادق ومديرى مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتموين والصحة ومدير مؤسسة تكافل، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على تنظيم تلك اللقاءات بصفة دورية لتلبية مطالب واحتياجات الأسر الأكثر احتياجاً .

وفي أجواء تسودها الفرحة والسرور ، حرص المحافظ على الاستماع لكافة مطالب المواطنين موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه، وكلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال  14 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي ومنوف والباجور العام والتأمين الصحي والمخ والأعصاب. 

ووجه المحافظ، وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 10 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم، وكذا تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لـ7 حالات لإعانتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون  في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجاً من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها  مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.

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