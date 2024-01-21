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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: القاهرة لن تترك مقديشو في مهب الأطماع الإثيوبية.. فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

فال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الصومالي الرئيس حسن الشيخ محمود في قصر الاتحادية، مشيرًا إلى أن المباحثات شملت حزمة من الموضوعات أهمها العلاقات الثنائية التاريخية ، والتحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي،  والمحاولات الإثيوبية لسرقة الأراضي الصومالية باتفاق مشبوهة وغير قانونية مع ما يسمى بجهورية الصومال لاند التي لم يعترف بها أحد حتى هذه اللحظة.

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 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية ten"، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي رحب بنظيره الصومالي، مؤكدًا أن الصومال دولة عربية، وبأن هناك اتفاقية دفاع عربي مشترك أقرتها الجامعة العربية للدفاع عن الدول العربية، ومن ثم ما يفكر به الآخرون من محاولة التعدي على أراضي الصومال سوف تجابه بهذه الاتفاقية، كما أن القاهرة لن تترك  شقيقاتها العرب في مهب الأطماع والطموحات الإقليمية، ومقديشو من ضمن هذه العواصم العربية .

 

 وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم بدون أي لبس أن المحاولات الإثيوبية بإيجاد منفذ على البحر الأحمر أمر مشروع من خلال التعاون التجاري سواء مع جيبوتي أو أريتريا أو الصومال، وليس من خلال الاتفاق مع إقليم انفصالي غير قانوني. 
 

ولفت إلى أن أديس أبابا اتفقت مع جمهورية أرض الصومال الغير قانونية على الحصول على 20 كيلو على البحر الأحمر ، في مقابل التنازل عن 18 من شركة الطيران الإثيوبية لجمهورية أرض الصومال الانفصالية، معقبًا: "هذا الاتفاق مشبوه في بدايته ونهايته".


ولفت إلى أن الرئيس تحدث بأن مصر لن تسمح بسرقة أراضي الصومال الشقيقية  محذرً أديس أبابا  قائلاً:" محدش يجرب مصر، وهذه رسالة للإثيوبيين".

نشأت الديهي

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