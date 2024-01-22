أخبار الفن|وفاة والد الفنان أحمد عبدالله.. وناهد السباعي تنشر آخر صورة لوالدتها على فراش المرض

نشر قسم الفن العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



أعلن الفنان أحمد عبد الله عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب أحمد عبد الله على صفحته : “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني.. برجاء الدعاء.







أكدت الفنانة نسرين طافش على سعادتها البالغة بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي مُجددًا من خلال فيلم بنقدر ظروفك.



وأضافت نسرين فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذا التعاون هو الثاني مع الفيشاوي بعد فيلم السيستم، مشيرة إلى أن الفيشاوي من أكثر الفنانين موهبتة واحترامًا داخل اللوكيشن وتتمنى العمل مع مرة أخرى.









كشفت الفنانة مي سليم أنها تخوض موسم رمضان القادم 2024 بثلاثة أعمال مختلفة دفعة واحدة.



وقالت مي سليم فى تصريح خاص لصدى البلد إنها تعاقدت على 3 مسلسلات لرمضان 2024، الأول مع الفنانة روجينا حيث تشارك فى مسلسلها القادم الذى يحمل اسم «سر إلهي» فى أول تعاون يجمعهما.



وتابعت مي أنها تشارك الفنان هاني سلامة فى مسلسله الجديد الأمير مع المخرج محمد النقلى، أما المسلسل الثالث هو المداح الجزء الرابع، مشيرة أنها تشارك فيه كظهور خاص فى عدد من حلقاته.









نشرت الفنانة ناهد السباعي آخر صورة قامت بالتقاطها مع والدتها ناهد فريد شوقي خلال فترة مرضها الأخيرة وقبل سفرها إلى لبنان.



وظهرت فى الصورة يد ناهد السباعي وهي ممسكة بيد والدتها على فراش المرض وعلقت على الصورة قائلة: كانت المرة الأخيرة التي تمسكنا فيها بيد بعضنا البعض معًا كل شيء كان جميلًا وممكنًا أفتقد هذا الشعور بالطمأنينة والسلام والهدوء فقط بين ذراعيك حيث أشعر بالأمان والاستسلام، أفتقدك يا أمي.







يعود الفنان أحمد عز إلى القاهرة لاستكمال تصوير فيلمه الجديد ولاد رزق 3، حيث يتبقى له تصوير ثلاثة أسابيع فى شوارع القاهرة.



وقال أحمد عز فى تصريحات لبرنامج et بالعربي إنه انتهى من تصوير مشاهد السعودية يوم الجمعة الماضي ويعود إلى القاهرة هذا الأسبوع لاستكمال التصوير بجانب كل من آسر ياسين وعمرو يوسف وباقى فريق عمل الفيلم.



وأضاف عز أنه قام بتصوير نصف مشاهد الفيلم بالكامل فى السعودية ما بين مشاهد أكشن واثارة، فى العديد من الأماكن المختلفة بالرياض، ومن المفترض أن يتم تصوير النصف الثاني من الفيلم فى القاهرة.







أعلن المطرب على الحجار عن استعداده لإحياء أولى حفلات 100 سنة غنا، وهو أحد مشاريع دار الأوبرا المصرية التى تتبناها لإحياء التراث الغنائى المصري.



وأكد على الحجار فى منشور له على الفيس بوك أن أول حفلات مشروع 100 سنة غنا سوف يقام يوم 14 فبراير القادم.



وكتب على الحجار على صفحته قائلا: وأخيرا....أول حفلات 100 سنه غنا .. هيكون في المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم عيد الحب 14 فبراير . إن شاء الله تستمتعوا ونكون عند حسن ظنكم .