ناهد السباعي تنشر آخر صورة تجمعها بوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي

نشرت الفنانة ناهد السباعي آخر صورة قامت بالتقاطها مع والدتها ناهد فريد شوقي خلال فترة مرضها الأخيرة وقبل سفرها إلى لبنان.



وظهرت فى الصورة يد ناهد السباعي وهي ممسكة بيد والدتها على فراش لمرض وعلقت على الصورة قائلة: كانت المرة الأخيرة التي تمسكنا فيها بيد بعضنا البعض معًا كل شيء كان جميلًا وممكنًا أفتقد هذا الشعور بالطمأنينة والسلام والهدوء فقط بين ذراعيك حيث أشعر بالأمان والاستسلام، أفتقدك يا أمي.





ناهد السباعي ترثي والدتها

رثت الفنانة ناهد السباعي، والدتها، المنتجة ناهد فريد شوقي، بكلمات حزينة، ونشرت فيديو يجمعهما من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت ناهد السباعي، معلقة على الفيديو: “مامي.. مر شهر.. وما زلت لا أصدق ذلك.. لا يزال عقلي يتحدث إليك.. ولا يزال قلبي يبحث عنك.. مشتاقًا إلى حضنك.. وليالينا الجميلة معًا.. ورحلاتنا التي لا تنسى.. أفتقد كل شيء.. فلتنعم روحك في الملاذ مع أخي وأبي”.

واختتمت تعليقها على الفيديو،: “اللهم اغفر لأمي وارحمها.. وعافها واعف عنها.. وأكرم نزلها.. ووسع مدخلها.. واجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

ناهد تنضم لمسلسل محارب

أعلنت الفنانة ناهد السباعي انضمامها لأسرة مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد.

وشاركت ناهد السباعي متابعيها صورة جمعتها بالفنان حسن الرداد، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها: بسم الله توكلنا على الله.