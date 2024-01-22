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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي الحجار يعلن عن أول حفلات 100 سنة غنا على المسرح الكبير

على الحجار
على الحجار

أعلن المطرب على الحجار عن استعداده لإحياء أولى حفلات 100 سنة غنا، وهو أحد مشاريع دار الأوبرا المصرية التى تتبناها لإحياء التراث الغنائى المصري.

وأكد على الحجار فى منشور له على الفيس بوك أن أول حفلات مشروع 100 سنة غنا سوف يقام يوم 14 فبراير القادم.

وكتب على الحجار على صفحته قائلا: وأخيرا....أول حفلات 100 سنه غنا .. هيكون في المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم عيد الحب 14 فبراير . إن شاء الله تستمتعوا ونكون عند حسن ظنكم .

 

آخر حفلات على الحجار 

وأحيا على الحجار أخر حفلاته شهر ديسمبر الماضى وتحديدا يوم 1 من شهر ديسمبر عام 2023، حيث أحيا حفلا غنائيا ضخما على مسرح مكتبة الإسكندرية احتفالا بمئوية الراحل سيد درويش.

 

على الحجار ضيف سولد أوت

حل الفنان علي الحجار، ضيفًا على برنامج سولد أوت، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وخلال لقائه كشف كواليس تعرض والده الموسيقار إبراهيم الحجار للتنمر على خشبة المسرح، إلى جانب المُعاناة التي مرّ بها  في بداية رحلته.

قال علي الحجار: أول مرة دخلت المسرح كنت طفلًا صغيرًا، ودعاني والدي أنا ووالدتي إلى المسرح، وكنا جالسين، وكان يرتدي سترة بيضاء، وطلعت السترة واسعة جدًا لأنه تقريبًا أخذها من صديقه.

 

وأضاف علي الحجار: كان هناك شابان يجلسان أمامنا ويبدو أنهما يتنمران على السترة التي كان يرتديها والدي، وكان عمري 11 أو 12 عامًا في ذلك الوقت، ضربت الشاب على كتفه وتكلمت معه بصوت عالٍ وقلت له: هل تستطيع أن تتكلم عن صوته؟ وعندما بدأ والدي في الغناء، بدأ الجمهور متأثرًا وقال: والله، الشابان اللذان كانا يتنمران، نسيا سترته، وجاءا ليعتذرا عما فعلا، وفي تلك اللحظة بكيت كطفل صغير.

 

المطرب على الحجار علي الحجار دار الأوبرا التراث الغنائى المصري

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