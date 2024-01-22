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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 22 يناير 2024

الدولار
الدولار

استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 22 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

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تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

 

سعر الدولار اليوم

 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.73 جنيه للبيع، و 33.59 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.32 جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.61  جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء .

الدولار أسعار الدولار والعملات العربية أسعار الدولار العملات العربية صباح البلد

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