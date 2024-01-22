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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليه بتحاولوا القضاء عليه.. تعليق ناري من خيري رمضان بسبب محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي تلقى هجوما غير مبرر، وتحول صلاح إلى شخص غير بار، رغم أنه يتبرع لصندوق تحيا مصر، والمستشفيات، معلقا “صلاح ياما فرحنا والعالم كان بيغنيله لما وصل لأهم 3 لاعبين في العالم”.

وقال خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”: "لدنيا أزمة في إدارة الكرة المصرية على جميع المستويات، مضيفا: “ضميركم مرتاح لما بتحاولوا تقضوا على صلاح، واللي بيحصل قسوة شديدة وعلينا التعقل”.

كشف الحقيقة الكاملة

وتابع مقدم برنامج  “مع خيري”، أن اتحاد الكرة عليه أن يقدم معلومات دقيقة، لأنه كان السبب في الأزمة في ظل عدم اعلانه سريعا عن الحقيقة الكاملة.

خيري رمضان محمد صلاح صندوق تحيا مصر اتحاد الكرة معلومات

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