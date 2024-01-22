وزير الخارجية: مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة .. وتدعم إقامة دولة فلسطين

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ما يحدث في قطاع غزة يضع المجتمع الدولي في وضع غير متسق مع المبادئ والدعوات لمراعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية، خلال لقاء خاص مع برنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن حان الوقت لتنفيذ التوافق الدولي لحل الدولتين".

أشار سامح شكري، وزير الخارجية،: "مصر تتطلع لإنهاء أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشددا: "يحب وقف دوائر العنف التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "لابد من وجود إرادة سياسية من المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشيرا: "هناك اختلافات في الرؤى بين دول أوروبا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، موضحا: "زيارتي لبروكسل بمناسبة الاجتماع الدوري للمجلس الأوروبي مع مصر".

وأوضح: "اللقاءات مع الشركاء في أوروبا تزيد من التعاون في مختلف المجالات.. واللقاءات مع الشركاء في أوروبا أيضا تأتي لمناقشة مواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ولمناقشة أزمة قطاع غزة وسنركز على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بكميات أكبر".

وأكد: "مصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا: "على شركائنا في أمريكا وأوروبا اتخاذ أفعال بدلا من أقوال تجاه مخطط إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني".

