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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك إسرائيل يتوقع وصول نفقات الحرب علي غزة إلى 67.6 مليار دولار

صدى البلد

كشف محافظ بنك إسرائيل عن توقعاته بشأن نفقات عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة، موضحا أنها قد تصل إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار).

وقال المحافظ، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي إن نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 – 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 255 مليار شيكل.

في سياق متصل، قالت صحيفة هآرتس العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على كذبه كما يحدث له عندما يكون تحت الضغط، خاصة أنه محشور في الزاوية بسبب ضغوط الدعوة إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى مدعومة من الولايات المتحدة.

وذكرت هآرتس في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء أن نتنياهو قال في لقاء مع أقارب المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة إنه "خلافا لما يقال، لا يوجد أي اقتراح حقيقي من جانب حماس" وهذا غير صحيح، وفقا للتقرير.

إسرائيل بنك إسرائيل غزة نتنياهو حماس

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