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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتائج التحقيق.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 21 جنديا في خان يونس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحادثة التي قُتل فيها 21 جندياً في منطقة خان يونس، كيفية مقتلهم.

وبحسب نتائج التحقيق الأولي، شاركت فصيلة من كتيبة جفعاتي الاحتياطية وفصيلة من نخبة جنود الهندسة القتالية في عملية الهدم، على بعد 600 متر من السياج الحدودي، كجزء من إنشاء خط دفاع جديد للمجتمعات المحيطة.

وبحسب التحقيق، كان الجنود في مبنيين متجاورين وكانوا في مرحلة متقدمة من المهمة عندما قامت مجموعة إرهابية بإطلاق قذيفة آر بي جي على أحد المبنيين.

وذكر  جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الانفجار الناجم عن إطلاق قذائف آر بي جي تسبب في انهيار المباني على المقاتلين، وقُتل جميع الجنود الذين كانوا داخل المبنيين، واستغرقت عملية إنقاذهم من تحت الأنقاض وقتاً طويلاً.

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كما توصل التحقيق إلى أن دبابة كانت بالقرب من المباني لاحظت وجود عناصر حماس يطلقون النار على المبنى، وتمكنهم من إطلاق صاروخ آخر على الدبابة وقتل جنديين كانا فيها. وهرعت فرقة إنقاذ إلى مكان الحادث، كما توجهت مروحية لنقل الجرحى.

وبحسب التحقيق الأولي، فإن القوات كانت تعمل في منطقة لا يزال القتال فيها مستمراً، وأنه كان من الضروري توفير حماية أفضل للجنود.

جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي خان يونس حماس

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