وقف العمليات البرية بالمرحلة الثالثة.. نتنياهو يكشف مدة استمرار الحرب على غزة

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزرائه اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة ستستغرق 6 أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن “المرحلة الثالثة تتضمن تسريح وحدات الاحتياط وتقليص القوات”.

كما تتضمن المرحلة الثالثة وقف العمليات البرية والانتقال للغارات وتأسيس منطقة أمنية في القطاع.

وأمس، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العالم سيطالب بضمانات إن أوقفنا الحرب ولن تستطيع إسرائيل استئنافها.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن المسئولين الذين حضروا اجتماع رئيس حكومة الاحتلال مع عائلات الرهائن، قولهم أن “نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أن إسرائيل قدمت مخططا محدثا للصفقة، وتم تقديمه إلى حماس من خلال وسيط”.

وأعرب نتنياهو عن استعداده لتقديم تنازلات، على ما يبدو تلك المتعلقة بالإفراج الجماعي عن الأسري الفلسطينيين، وادعى أيضًا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي متحد بشأن هذه القضية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، إنه على الرغم من عدم وجود عملية عسكرية على جدول الأعمال لتحرير الرهائن، إلا أن هناك احتمالا كبيرا بأن تتم الموافقة على المبادرة الإسرائيلية.