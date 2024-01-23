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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات داخل إسرائيل لقطع المساعدات الإنسانية عن غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

انتقد الناقد في حزب الليكود بإسرائيل، شاي غاليلي، اليوم الثلاثاء، بشدة، إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

وزعم غاليلي: “أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد ظلما أخلاقيا لا مثيل له، فهو لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد الحرب لأشهر عديدة، مع إساءة معاملة الأسرى والتضحية بأرواح الجنود نتيجة لذلك”.

وبحسب قوله فإن "الادعاء بأن المساعدات المذكورة تهدف إلى الوقاية من الأوبئة والأمراض لا يشكل حجة مقبولة".

وأضاف: منذ اللحظة التي تبدأ فيها الأزمة الإنسانية في غزة، سيضطر السكان المدنيون إلى التمرد ضد حماس وإحضار الأسرى".

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