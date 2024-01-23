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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عسكريون إسرائيليون: التواجد في غزة كابوس وتفكيك شبكة أنفاق حماس صعب

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، أن الوجود الأمني طويل الأمد في غزة كابوس رفضه الكثيرون في المؤسسة الأمنية.

ولفتت إلى أن شبكة أنفاق حماس أكثر اتساعا بكثير من تقديرات الجيش الإسرائيلي، موضحة أنها تمتد لمسافة تزيد على 300 ميل في جنوب قطاع غزة فقط.

وأوضحت “واشنطن بوست”، نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي، أنه من غير المرجح أن يتم تفكيك شبكة أنفاق حماس في غزة بشكل كامل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الجيش يوسع رقعة القـ.تال في خان يونس على مدار آخر أربع وعشرين ساعة.

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 وأشار هاليفي إلى الضربة القوية التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي في خان يونس والتي قُـ.تل فيها 21 جنديا بقذيفة آر بي جي أصابت دبابة ومبنيين، قائلا: “استيقظنا هذا الصباح على خبر مروع ومؤلم مفاده سقوط 21 قتـ.يلاً من جيشنا”.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إجراء تحقيق أولي: "نحن، كما هو الحال دائمًا، سنحقق في الحادث بعمق ونتعلم الدروس أثناء القتال، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى".

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