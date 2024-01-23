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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يستفيد منها 26 ألف مواطن.. تفاصيل مشروعات التنمية المستدامة بقرى المنوفية

صدى البلد

انطلقت، اليوم، مشاريع التنمية المستدامة في قرى المنوفية بالتعاون بين شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر.

 

تهدف هذه المشروعات إلى تحسين الأحوال المعيشية وتعزيز الاستدامة في المنطقة، وتشمل إقامة صوب زراعية وأحواض أسماك وحضانات دواجن، بالإضافة إلى وحدة لتدوير مخلفات الزراعة

كل المشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية. 

 

وتم تدشين المشروعات في حفل حضره مسؤولون حكوميون وممثلون عن الشركتين والسفارة الفرنسية. 

ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 26 ألف شخص و700 مزارع من هذه المشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل وزيادة إنتاجية الزراعة. 

تكلفة المشروعات الأولية تبلغ حوالي 26 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تلعب دورًا في تقليل الأثر البيئي وتوفير المياه والطاقة.

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