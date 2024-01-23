المنوفية.. استعدادات مكثفة لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ممثلي الجهات المعنية ، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام .



واستهل محافظ المنوفية إجتماعه بمناقشة استعدادات تنفيذ الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وإزالة التعديات المخالفة عليها ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية ضرورة التنسيق التام والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والمعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل كافة المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ كافة الإزالات والتعامل بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات مع إعداد حصر بالحالات المستهدف تنفيذها بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب .

كما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة علي الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخري وتفعيل محاضر التبوير للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية مرة أخرى فضلاً عن الإستمرار في الرصد الفوري لكافة المخلفات أو أية تعديات فى المهد وإزالتها فوراً تحقيقاً للصالح العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة ، مؤكداً علي ضرورة توثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد وإعداد تقارير يومية دقيقة ومفصلة بما تم إزالته علي أرض الواقع مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.

وخلال الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مع ضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع نسب إنجاز الأعمال ، موجهاً بضرورة التواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التفكير خارج الصندوق ووضع حلول ابتكارية لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة فضلاً عن إعداد تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن المنوفى بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

وفي نهاية الإجتماع شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والمستمرة لحالة النظافة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة والاستمرار في شن الحملات الدورية المكثفة لرفع كافة التراكمات والقمامة والأتربة بالمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، مع ضرورة التواصل الدائم وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ورصد كافة شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم ، لافتاً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .