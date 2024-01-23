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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تنويع مصادر الطاقة.. رئيس هيئة المواد النووية يعدد مزايا محطة الضبعة

صدى البلد

علق الدكتور أبو الهدى الصيرفي رئيس هيئة المواد النووية، على تنفيذ الصبة الخرسانية بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين.

 

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وقال أبو الهدي الصيرفي في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”،: "مزيج الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري  والطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح".

 

وأضاف: "منذ عام 1961 تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لإدخال استخدامات الطاقة الذرية في الطاقة السلمية إلى مصر".

 

وتابع: "كان من المهم أن ننوع مصادر الحصول على الطاقة، وبخاصة الطاقة الكهربائية، ولابد من إدخال من مصادر جديدة لإنتاج الكهرباء، يأتي في مقدمتها الطاقة النووية". 

 

وواصلت: "كي ندخل البرنامج النووي، كان هناك خطوات يجب اتباعها تخص بتجديد وتحديث موقع الضبعة وتدريب الكوادر على التشغيل ووجود بناء تشريعي وجهاز رقابي، ففي عام 2010 صدر القانون النووي وأنشئت هيئة الرقابة الإشعاعية المنوطة بالتفتيش وإصدار التراخيص اللازمة التي تستخدم الطاقة الذرية من معامل ونشاط حقلي وغيرها".

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