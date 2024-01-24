نشرة الفن| تفاصيل وتطورات حالة أحمد العوضي الصحية .. القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2024

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل وتطورات حالة أحمد العوضي الصحية والقائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2024.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 96، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 10 مارس المقبل.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 96، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 10 مارس المقبل.

عالم سمسم النسخة العربية باللهجة المصرية من برنامج الأطفال الأمريكي الشهير شارع السمسم، ويعرض البرنامج مواد تعليمية وتثقيفة عبر استخدام العرائس من أجل ترسيخ القيم والأفكار البنائة للطفل حيث يركز على كيفية تعزيز ثقة الطفل بنفسه واحترامه لذاته وللآخرين.

حقق فيلم Anatomy of a Fall إنجازا كبيرا بعد ترشحه لخمس جوائز في قوائم ترشيحات الأوسكار النهائية لعام 2024، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام كبير في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 مارس المقبل.

قالت الفنانة شيري عادل إنها تتقبل النقد البناء دائمًا من جمهورها، لكن الانتقاد غير المقبول لا تأخذه فى عين الإعتبار.