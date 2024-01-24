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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| تفاصيل وتطورات حالة أحمد العوضي الصحية .. القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2024

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل وتطورات حالة أحمد العوضي الصحية والقائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2024.

 

مشهد أكشن أدخله المستشفى.. حقيقة إصابة أحمد العوضي في لوكيشن التصوير

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 96، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 10 مارس المقبل.

 

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار 2024

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 96، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 10 مارس المقبل.

 

"عم جرجس" يروي لصدى البلد كواليس تصوير عالم سمسم: نفسي أعمل فوازير

عالم سمسم النسخة العربية باللهجة المصرية من برنامج الأطفال الأمريكي الشهير شارع السمسم، ويعرض البرنامج مواد تعليمية وتثقيفة عبر استخدام العرائس من أجل ترسيخ القيم والأفكار البنائة للطفل حيث يركز على كيفية تعزيز ثقة الطفل بنفسه واحترامه لذاته وللآخرين.

 

نال 5 ترشيحات للأوسكار.. تعرف على قصة فيلم Anatomy of a Fall

حقق فيلم Anatomy of a Fall إنجازا كبيرا بعد ترشحه لخمس جوائز في قوائم ترشيحات الأوسكار النهائية لعام 2024، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام كبير في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 مارس المقبل. 

 

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

قالت الفنانة شيري عادل إنها تتقبل النقد البناء دائمًا من جمهورها، لكن الانتقاد غير المقبول لا تأخذه فى عين الإعتبار.

الأوسكار الفنانة شيرى عادل ترشيحات الأوسكار جوائز الأوسكار أكاديمية فنون وعلوم الصور

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