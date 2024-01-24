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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الضويني: جناح الأزهر أيقونة معرض القاهرة الدولي للكتاب

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال(٥٥)، بمرافقة الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

الضويني: جناح الأزهر أيقونة معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر يحرص  دائما على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نافذة مصر الثقافية على العالم، حيث يعد جناح الأزهر أيقونة المعرض كل عام، يتميز بتصميماته الجذابة، وإصداراته العلمية المميزة، وأركانه المتعددة، يفسح الأزهر من خلاله المجال للشباب والمثقفين وأصحاب الفكر  لتبادل الحوار حول أبرز القضايا الفقهية والدينية والفكرية التي تشغلهم، كما يقدم  الأزهر من خلاله عرض لأبرز جهوده  الداخلية والخارجية، وتقديم جهود قطاعاته المختلفة للجمهور.

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ويستقبل جناح الأزهر زواره بدءا من صباح غد الخميس، ولمدة 14 يومًا في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير لعام 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يقع في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني جامعة الأزهر هيئة كبار العلماء

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