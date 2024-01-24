تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل جناح «بيت الزكاة والصدقات»، وذلك خلال افتتاحه الدورة الـ(٥٥) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث رحب به اللواء محمد عمرو لطفي، الأمين العام لـبيت الزكاة والصدقات، والدكتورة سحر نصر مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر - المدير التنفيذي للبيت.

رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح «بيت الزكاة والصدقات» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وقدم الشيخ عبد العليم قشطة، المتحدث الرسمي لـبيت الزكاة والصدقات، عرضًا للمبادرات وفعاليات البرامج التنموية التي يقدمها «بيت الزكاة والصدقات» للأُسَر الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا في جميع محافظات مصر، مشيرًا إلى الحملات الإغاثية التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» لأهالي فلسطين وسوريا والسودان والصومال.

وجَّه رئيس مجلس الوزراء الشكر للقائمين على «بيت الزكاة والصدقات» لما يقدمونه من مبادرات ومساعدات للأُسَر الأولى بالرعاية في مصر وخارجها.

رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كما استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

واصطحب وكيل الأزهر، رئيس الوزراء في جولة تفقدية لأركان الجناح المختلفة ومنها ركن الكتب، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، ومقر الندوات، بالإضافة إلى مركز بيع الكتب، والذي يضم مئات الكتب فى مختلف فروع المعرفة، فضلًا عن عشرات الإصدارات التى تعرض لأول مرة، وإصدارات مختلفة مطبوعة ومترجمة لأكثر من لغة.

وأشاد رئيس الوزراء، بجناح الأزهر الشريف، وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتيسير الخدمات المقدمة لرواد الجناح، قائلاً «شرفت اليوم بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدعو الله أن تواصل هذه المؤسسة العريقة نجاحها في نشر الإسلام المستنير في شتى ربوع العالم».

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.