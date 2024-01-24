وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تسافر إلى لاهاي قبل قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل

قال متحدث باسم حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، إن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، ستسافر إلى لاهاي؛ لحضور جلسة محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، والنطق بالحكم بشأن ما إذا كانت ستتخذ قرارات طارئة ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي، البالغ عددهم 210 أعضاء من كلا الحزبين أصدروا بيانا مشتركا ضد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ووصفوها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، البيت الأبيض برفض القضية وتقديم أي دعم محتمل لإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إن محكمة العدل الدولية ستحكم في قضية اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة يوم الجمعة المقبل.