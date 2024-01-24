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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تسافر إلى لاهاي قبل قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال متحدث باسم حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، إن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، ستسافر إلى لاهاي؛ لحضور جلسة محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، والنطق بالحكم بشأن ما إذا كانت ستتخذ قرارات طارئة ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي، البالغ عددهم 210 أعضاء من كلا الحزبين أصدروا بيانا مشتركا ضد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ووصفوها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

الجمعة.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

إعلام عبري: حكم العدل الدولية باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بغزة الجمعة المقبلة

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، البيت الأبيض برفض القضية وتقديم أي دعم محتمل لإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إن محكمة العدل الدولية ستحكم في قضية اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة يوم الجمعة المقبل.

جنوب افريقيا العدل الدولية إسرائيل محكمة العدل الدولية

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