كوارث صحية.. ماذا يحدث للجسم عند استنشاق غاز أول أكسيد الكربون؟

غاز أول أكسيد الكربون (CO) هو غاز عديم اللون وغير ذو رائحة، يتشكل عند احتراق المواد العضوية مثل الوقود الأحفوري (مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي) والخشب والبلاستيك، استنشاق غاز أول أكسيد الكربون بكميات كبيرة يمكن أن يكون خطيرًا وحتى قاتلاً، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

ماذا يحدث للجسم عند استنشاق غاز أول أكسيد الكربون؟

استنشاق غاز أول أكسيد الكربون يؤدي إلى اندماج الغاز مع الهيموغلوبين في الدم، مما يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين وتوصيله إلى الأنسجة في الجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى اختناق الأكسجين وتسمم الأنسجة بالأكسجين، مما يؤثر على وظائف الأعضاء وأنظمة الجسم.

أعراض شائعة للاستنشاق الزائد لغاز أول أكسيد الكربون

بعض الأعراض الشائعة للاستنشاق الزائد لغاز أول أكسيد الكربون تشمل:

صداع حاد.

دوار وشعور بالدوار.

ضيق في التنفس.

ضعف عام وتعب شديد.

غثيان وقيء.

آلام في الصدر.

فقدان الوعي وحتى الوفاة في حالات الاستنشاق الشديد.

إتباع بعض الإجراءات الوقائية من استنشاق غاز أول أكسيد الكربون

من الأهمية القصوى أن يتم الوقاية من استنشاق غاز أول أكسيد الكربون باتباع بعض الإجراءات الوقائية، مثل:

التأكد من تهوية المساحات المغلقة وتركيب أجهزة كشف الغاز.

عدم استخدام أجهزة التدفئة غير المناسبة في المساحات المغلقة.

عدم استخدام مولدات الغاز أو الباربيكيو داخل المنازل أو الأماكن غير المهواة.

الحفاظ على صيانة وتهوية الأجهزة المنزلية التي تعمل بالوقود، مثل الأفران والمواقد وسخانات الماء.

إذا كنت تشتبه في تعرضك لغاز أول أكسيد الكربون وتعاني من أي من الأعراض المشار إليها، يجب عليك الخروج إلى منطقة هواء نقي والاتصال بالطوارئ الطبية فورًا.