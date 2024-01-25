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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 25  يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”. 

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
 

سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4377 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3830 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3283 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  30.640 جنيه.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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