احتفالات صاخبة للاعبي الزمالك مع الجماهير بعد التأهل لنهائي بطولة دبي

تأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس التحدي بدبي، بعد الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، على استاد أل مكتوم بدبي.

وبعد اللقاء اتجه اللاعبين ناحية مدرجات الثالثة يمين لجماهير الزمالك ورددوا هتافات معهم للاحتفال بالتأهل لنهائي بطولة كأس التحدي بدبي وهتفوا: "يا ليالي.. عودي تاني .. يا ليالي عودي تاني بالأمجاد، و بطولات فريقي الغالي.. و السهر في الدخلات.. عمري كله.. ورا الزمالك.. من الميلاد عيشنا معاه الذكريات.. بحلم نتجمع تاني في التالته،، و نغني مع العشاق".

وتفاعل معهم لاعبي الزمالك بالرقص وترديد الهتافات.



<p lang="ar" dir="rtl">عمري كله ورا الزمالك 😍<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/Zamalek?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Zamalek</a> | <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/MostTitledIn20C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MostTitledIn20C</a> | <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8B%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الزمالك_أولًا</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/Rn0zRmIIak">pic.twitter.com/Rn0zRmIIak</a></p>— Zamalek SC (@ZSCOfficial) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ZSCOfficial/status/1750927707003641913?ref_src=twsrc%5Etfw">January 26, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">عمري كله ورا الزمالك 😍<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/Zamalek?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Zamalek</a> | <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/MostTitledIn20C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MostTitledIn20C</a> | <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8B%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الزمالك_أولًا</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/Rn0zRmIIak">pic.twitter.com/Rn0zRmIIak</a></p>— Zamalek SC (@ZSCOfficial) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ZSCOfficial/status/1750927707003641913?ref_src=twsrc%5Etfw">January 26, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وشهدت مقصورة ستاد آل مكتوم تواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويتواجد كل من أحمد خالد حسانين عضو المجلس رئيس البعثة في الإمارات، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم ومحمد طارق عضوي مجلس إدارة النادي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الرجاء المغربي ..

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع :مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وكان على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وعمر جابر وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي