الاختبار الثاني| الأهلي يتعادل مع حتا الإماراتي 1-1 وديا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره فريق حتا الإماراتي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد اتحاد كلباء بإمارة عجمان بدولة الإمارات.

وسجل هدف الأهلي الوحيد أنتوني موديست.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر، أمس الخميس، على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا.

وخاض الفريق تدريباته في إطار الاستعداد لودية حتا الإماراتي ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة 40 دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي ومتنوع للحراس اليوم.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات حتى يوم 28 من الشهر الجاري.