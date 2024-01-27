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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس الشؤون الخارجية: قرار محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل إنجاز كبير

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

كشف الدكتور علي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عن أن قرار المحكمة العدل الدولية ضد جيش الاحتلال، ورفض الدعوى المقدمة بإلغاء الدعوة القضائية الخاصة بجنوب إفريقيا، يعد إنجازا كبيرا جدا في صالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. 

تغيرات كبيرة في المواقف الأوروبية ضد العدوان على غزة 

أضاف "سعداوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تعد شريكا مهما جدا للعديد من الدول الأوروبية، والعديد من الدول، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، يرى أن مصر قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أن مصر نجحت في تغيير مواقف عديدة أوروبية تجاه القضية الفلسطينية. 

وأشار إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالعلاقات مع الأقطاب الأوروبية، وهناك تغير واضح وجذري في طريقة تعامل الدول الأوروبية مع قضية الشعب الفلسطيني والعدوان على قطاع غزة. 

غزة جيش الاحتلال القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني المواقف الأوروبية برنامج خط أحمر قرار المحكمة العدل الدولية

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