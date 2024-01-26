خبير سياسي: يجب وجود مواقف رادعة لإلزام الكيان الصهيوني بالقرارات الدولية

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، على أن الكيان الصهيوني يجب أن يكون هناك قرارات رادعة وملزمة له من أجل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة وأنه معتاد منذ قديم الأزل على عدم الاعتراف بأي قوانين ووجوده الأساسي في فلسطين غير شرعي.

إسرائيل تضرب بالقوانين عرض الحائط

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن دولة الاحتلال معتادة منذ زمن بعيد على عدم الالتزام بأي قرارات شرعية دولية، ويجب أن يكون هناك قوة لازمة من أجل تنفيذ القرارات الشرعية الصادرة من محكمة العدل الدولية.

وتابع، أن جيش الاحتلال دائما ما يضرب بالقرارات الشرعية عرض الحائط ويحتمي بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك كلمة وقوة من قبل روسيا والصين في هذا الملف واللذان يلعبان دورا هاما على المستوى الدولي في الوقت الحالي، ويجب أن يكون هناك قوة تدافع عن الحق ضد جيش الاحتلال.