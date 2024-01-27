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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أسري عن مشاركة الزوج في الأعمال المنزلية: بيرجع شقيان ومدبوح

المشاكل الزوجية
المشاكل الزوجية

رفض وليد عبد الحميد المحامي، والمتخصص بالشأن الأسري، فكرة مساعدة الرجل لزوجته في الأعمال المنزلية، لافتا إلى أن الزوج له أدوار أخرى منوط إنجازها والقيام بها من أجل توفير تلبية واحتياجات الأسرة المالية.
 

الراجل بيرجع من الشغل سفيان 


وأضاف وليد عبد الحميد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  :" أنا هتزوج ليه لما هقوم أطبخ وجميع الأعمال المنزلية، ما والدتي كانت بتقوم بكل المهام دي".

تابع المتخصص بالشأن الأسري، :" الراجل بيرجع من الشغل آخر اليوم شقيان ومدبوح، موضحا أن الزوجة في المنطقة العربية هي المسئولة تربية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية كاملة وهذا الأمر متفق عليه، رافضا فكرة توفير خادمة للزوجة قائلا: "معرفش أكل إلا من إيد زوجتي".
https://www.youtube.com/watch?v=1jk2DW0qQ0A

المشاكل الزوجية الزوج الزوجة محمد موسى خط احمر

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