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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد سباق بين طائرتين في الهواء.. فين الركاب؟

طائرتين
طائرتين

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يوثق سباقًا بين طائرتين كانت تقتربان من المدرج في المطار بالتوازي. 

نشر مستخدم على إنستجرام، مقطع فيديو لطائرات United Airlines وAlaska Airlines لحظة اقترابهما من المدرج في مطار سان فرانسيسكو الدولي بالتوازي. 

وفي مرحلة ما، بدا الأمر كما لو أن الطائرات كانت تتسابق مع بعضها البعض للهبوط على المدرج. 

وسرعان ما تهبط الطائرتان معًا ينتهي الفيديو بتوقف الطائرتين جنبًا إلى جنب في مطار سان فرانسيسكو.

يقول التعليق على الفيديو: "يونايتد إيرلاينز وخطوط ألاسكا الجوية تهبطان جنبًا إلى جنب في محاولة للهبوط الموازي على مدرج مطار سان فرانسيسكو! أحد الأماكن القليلة في العالم التي يمكنك من خلالها مشاهدة الطائرات تهبط جنبًا إلى جنب مثل هذا!".

وبالبحث تبين أن المقطع تم التقاطه في عام 2019 لكنه عاد للتداول مجددًا محققًا منذ إعادة نشره 2.1 مليون مشاهدة على إنستجرام.

 

لماذا تهبط الطائرات جنبًا إلى جنب؟

تم تصميم المطار في الأصل ليكون مؤقتًا فقط، لكن السلطات لم تمضِ قدمًا في بناء مطار جديد. لذا، عندما يأتي الضباب، يتعين عليهم إغلاق أحد مدارج الطائرات لأنه من الخطير جدًا بالنسبة لهم أن يهبطوا بالقرب من بعضهم البعض.

https://www.instagram.com/reel/CzZV8CpPPh7/?igsh=ZmJkNjMydTZrMWhk

طائرتين مطار هبوط طائرة

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