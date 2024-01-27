بعد أمريكا .. دولة جديدة تعلق تمويل الأونروا

أعلنت كندا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها إسرائيل عن تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

وحسب موقع "سي تي في" الكندي، تنضم أوتاوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تعليق تمويل وكالة الأونروا، بسبب مزاعم الاحتلال بأن موظفي الوكالة لعبوا دورا في هجوم 7 أكتوبر.

وأمرت كندا بوقف مؤقت "لأي تمويل إضافي" لوكالة الأونروا.

وذكر موقع "ناشونال بوست" الكندي، أن القرار يأتي في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة الأونروا، "بعد المزاعم التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، والتي ادعت أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية علقت مؤقتا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الادعاءات.

وكانت الأونروا أعلنت طرد عددد من الموظفين للاشتباه بضلوعهم في هجمات 7 أكتوبر الماضي.

وتقدم الأونروا خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر.