الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة روسية في منطقة كيروفوهراد

أعلن القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت تدمير جميع الطائرات بدون طيار الهجومية الأربع من طراز شاهد-التي أطلقها الجيش الروسي ليلة 26-27 يناير.

وأوضحت القوات الأوكرانية: "هاجم الجيش الروسي أوكرانيا بأربع طائرات بدون طيار من طراز شاهد 136/131 من الاتجاه الجنوبي الشرقي (بريمورسكو-أختارسك - روسيا).وتم تدمير الأربع جميعها في منطقة كيروفوهراد"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضافت أن الجيش الروسي قصف منطقة دونيتسك بصاروخ إسكندر-إم أطلق من منطقة روستوف الروسية. ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على فيسبوك إن القوات الروسية هاجمت صباح اليوم البنية التحتية المدنية في سلوفيانسك بمنطقة دونيتسك بصاروخ باليستي من طراز إسكندر.