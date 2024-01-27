الصومال يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

أعربت الحكومة الصومالية اليوم السبت عن دعمها الكامل للقرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بتأكيد الاختصاص القضائي الأساسي في التحقيق في ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ويمثل هذا الحكم التاريخي خطوة مهمة نحو المساءلة عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وقالت الحكومة الصومالية إنها تقف بثبات في المطالبة بالتنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة لحماية حقوق ورفاهية الفلسطينيين، مع التركيز بشكل أساسي على وقف أعمال العنف والقهر والتدمير الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل والتي تهدف إلى الإبادة الجسدية والمعنوية لأرواح الأبرياء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وتمشيا مع التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، تؤكد الصومال على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء. وتؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية على ضرورة قيام إسرائيل بوقف جميع أشكال العنف الوحشي ضد الفلسطينيين والالتزام بالتدابير التي حددها قرار محكمة العدل الدولية.