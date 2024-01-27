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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل أندرويد ينافس سامسونج في الكاميرا | اعرف مواصفاته

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 12

يتميز هاتف OnePlus 12 من شركة وان بلس بقدرات جبارة مع أقوى معالج لهواتف أندرويد، وبطارية ضخمة، هذا بالإضافة إلى أنه يمتلك كاميرات مميزة للغاية أبرزها رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع أخرى مقربة 64 ميجابكسل. 

 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن كاميرا هاتف OnePlus 12 تعد من أفضل كاميرات الهواتف الذكية، كما يمكنها منافسة كاميرات أفضل الهواتف الموجودة في السوق حاليًا من فئة الأندرويد.     

مميزات كاميرا هاتف وان بلس OnePlus 12  

ويقدم هاتف OnePlus 12 إعداد كاميرا يحمل علامة Hasselblad يتصدره كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Lytia 808  وعدسة f / 1.7 مكافئة مقاس 24 مم مع OIS.

 

ويضم كاميرا تقريب بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري أكثر وضوحًا 3x وتكبير بدون خسارة يصل إلى 6x عبر تكبير المستشعر، مع كاميرا ثالثة عبارة عن كاميرا فائقة الاتساع تعادل 14 ملم بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر IMX581.

 

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 12 الأخرى  

ويأتي هاتف OnePlus 12 بشاشة من نوع LTPO AMOLED منحنية، قياس 6.82 بوصة، بدقة تبلغ 1440 × 3168 بكسل، ومعدل تحديث متكيف يبلغ 1-120 هرتز .

 

ويعمل OnePlus 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت، مع نظام Android 14، وواجهة المستخدم للسوفت وير OxygenOS 14.  


ويحتوي OnePlus 12 على بطارية سعة 5400 مللي أمبير في الساعة، مع دعم ما يصل إلى 50 وات من الشحن اللاسلكي بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات، مع شحن سلكي يصل إلى 100 وات.

 

كما يضم OnePlus 12 أحدث معايير الاتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، كما أنه مزود بمنفذ IR وموصل USB Type-C 3.2 لسرعات نقل سلكية أسرع، ومن المتوقع أن يصدر الهاتف في شهر يناير 2024 في الأسواق العالمية.

 

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