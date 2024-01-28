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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تستمر يومين.. أفضل موبايل ببطارية جبارة تشتريه في 2024

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 11

هناك العديد من الهواتف الذكية التي تتمتع ببطاريات ذات سعة كبيرة، ولكننا في الوقت نفسه نرى أن بعض الهواتف الجديدة تستنزف بطارياتها قبل انتهاء اليوم، ولكن أيضًا هناك بعض الهواتف التي يمكن لبطاريتها الاستمرار في العمل طوال اليوم دون التباطؤ. 

وبحسب موقع Android Police فإن هاتف OnePlus 11 واحد من أفضل هواتف أندرويد في البطارية والتي تستمر طول اليوم، ويعم بانتظام لمدة يومين كاملين دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

 وعندما يحدث ذلك، يمكن أن يتحول من فارغ إلى ممتلئ تقريبًا خلال 30 دقيقة فقط، مما يجعله  أفضل هاتف بعمر بطارية مقارنة بالهواتف الموجودة في الأسواق اليوم. 

 

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 11 

وحصل على شاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision، وتصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار.   

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلىكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية والذي يعتبر أفضل معالجات هواتف الأندرويد أداءا حتى الآن، ويقترن  بذاكرة وصول عشوائي مع ما  يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0، مع نظام تبريد سائل VC للقضاء على الحرارة، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان.

 

 

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