فعلها فورًا.. إجراءات تحميك من اختراق WhatsApp واتساب

يسمح WhatsApp واتساب بإرسال رسائل نصية وملاحظات صوتية وصور ومقاطع فيديو ومستندات إلى جهات الاتصال والمجموعات الخاصة بك، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله اختراق حساب واتساب الخاص بك من قبل جهات ضارة ترغب في التجسس على محادثاتك أو سرقة معلوماتك الشخصية أو انتحال شخصيتك.

وبحسب موقع Dignited فإن هناك إجراءات يجب أخذها فورًا لمنع اختراق تطبيق WhatsApp الخاص بك ونستعرض أبرزها فيما يلي :

تمكين التحقق بخطوتين أو المصادقة الثنائية

التحقق بخطوتين هو ميزة تضيف طبقة إضافية من الأمان إلى حساب واتساب WhatsApp الخاص بك، ويتطلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام والذي تقوم بإنشائه عند تمكين الميزة، بالإضافة إلى رمز التحقق الذي تتلقاه عبر الرسائل القصيرة أو المكالمة الهاتفية عند تسجيل رقم هاتفك لدى واتساب.

استخدم كلمة مرور قوية ورقم PIN

ويجب عليك أيضًا استخدام كلمة مرور قوية لحساب بريدك الإلكتروني المرتبط بحساب WhatsApp الخاص بك، وكلمة المرور القوية هي كلمة طويلة ومعقدة وفريدة من نوعها، ولا ينبغي أن يكون من السهل تخمينها أو اختراقها بواسطة المتسللين.

قم بتسجيل الخروج من WhatsApp Web والأجهزة الأخرى

WhatsApp Web هي ميزة تتيح لك استخدام WhatsApp على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي الخاص بك عن طريق مسح كود QR من هاتفك، يمكن أن يكون هذا مريحًا ومفيدًا للغاية عندما تريد الكتابة بشكل أسرع أو عرض صور أو مقاطع فيديو أكبر، ومع ذلك، يمكن أن يشكل أيضًا خطرًا أمنيًا إذا نسيت تسجيل الخروج من WhatsApp Web عند الانتهاء من استخدامه.