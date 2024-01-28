المدير الفني الأسبق لمنتخب نيجيريا: مصر أفضل من الكونغو وستفوز بالمباراة

أشاد الهولندي جو بونفرير، المدير الفني الأسبق لمنتخب نيجيريا، بالمستوى الذي قدمه النسور خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وقال جو بونفرير ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن منتخب نيجيريا يقدم مستوى مميزا خلال البطولة، ويستحق الفوز على الكاميورن والوصول إلى الدور ربع النهائي.

وتابع بونفرير:"الفوز أمام نيجيريا يتطلب الاعتماد على سرعات اللاعبين وتوظيفهم بشكل جيد، ومنتخب الكاميرون بالغ في اللعب بأسلوب دفاعي أمام نيجيريا ".

وأكمل بونفرير: " لا أتوقع أن يغير بيسيرو من طريقة لعب نيجيريا في لقاء أنجولا، ويجب على نيجيريا أن تلعب بطريقة مختلفة أمام أنجولا لتحقيق هدفها ولابد أن يكافح الفريق بشكل أفضل حتى يصل للمربع الذهبي".

وزاد :" مصر لابد أن تفوز على الكونغو الديمقراطية لأنها الأفضل ولديها مهارات أعلى، منتخب مصر سيظهر مهارة كبيرة ويفوز على الكونغو الديمقراطية".

وشدد :" منتخب مصر أفضل من الكونغو الديمقراطية في كافة النواحي، ولكن مشكلة الفراعنة أن فيتوريا يلعب بتركيز على الدفاع أكثر من أي شيء آخر ".



