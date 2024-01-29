استمتع بسحر البحر الأحمر.. أفضل رحلات الغوص والاستجمام في الغردقة

تُعد مدينة الغردقة واحدة من أهم الوجهات البحرية التي يُفضلها السياح والمصريون على حد سواء. تتميز بشواطئها الخلّابة ومياهها الفريدة، مما يجعل الرحلات البحرية فيها تجربة لا تُنسى. إليكم أفضل الأماكن والأسعار لرحلات البحر في هذه المدينة الجميلة.

تُعتبر جزيرة الجفتون واحدة من أشهر الوجهات لمنظمي الرحلات البحرية في مدينة الغردقة. تتضمن الجزيرة أربع شواطئ متنوعة، وتعتبر رحلة الجفتون واحدة من أفضل الرحلات البحرية.

رحلة الصيد

تجربة صيد مميزة تستغرق يوماً كاملاً، حيث يتم حجز لنش بحري لقضاء رحلة صيد في أماكن تواجد الأسماك. تختلف أسعار هذه الرحلات بين 3000 و5000 جنيه، حسب الخدمات المقدمة ووقت الرحلة.

مشاهدة الدولفين

رحلة الدولفين هي خيار مثالي للأسر، حيث يتم الإبحار في الصباح للاستمتاع بلقاء الدولفين والقيام بالسنوركلينج والألعاب المائية. يشمل سعر الرحلة وجبة غداء والانتقال من وإلى المركب، ويتراوح بين 500 جنيه و 400 جنيه.

رحلة الغواصة

إذا كنتم من محبين الغوص، فرحلة الغواصة البحرية تقدم لكم فرصة لاستكشاف الشعاب المرجانية والحياة البحرية. تستمر هذه الرحلة لساعتين فقط، وتكلفة الفرد تتراوح بين 250 و400 جنيه، شاملة المشروبات.