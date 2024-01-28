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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يكشف أحدث حصيلة لمصابيه بجروح خطيرة في معارك غزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد المرضى الذين أصيبوا في معارك غزة والذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، ذاكرا أن عددهم بالمئات، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 397 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة، جروح 39 منهم خطيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن 2765 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري.

ووفق الإعلانات الرسمية، فعدد قتلى الاحتلال الصهيوني يدور حول الـ500 قتيل. 

لكن التقديرات الفلسطينية والمستقلة تقول إن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وتقوم المقاومة يوميا بضرب تحشدات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة، ويرد الاحتلال بقتل المدنيين.

 

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