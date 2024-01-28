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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

إعلام النواب تناقش طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار تذاكر حفلات الأوبرا

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن ارتفاع أسعار تذاكر حفلات الأوبرا، وهو ما يزيد عن قدرات عدد كبير من المواطنين.

واستعرضت فاطمة سليم، طلب الإحاطة، مؤكدة أن دار الأوبرا المصرية، واحدة من وسائل الترفيه والثقافة للمواطنين وعلينا مراعاة الظروف الاقتصادية.

وأشارت النائبة إلى أن آخر حفلات الموسيقار عمر خيرت كانت أقل فئة تذاكر حفل عمر خيرت 800 جنيه، قائلة: أغلب الفنانين المعروفين في الخارج يعلمون أن دار الأوبرا ليست للمكسب.

واقترحت عضو مجلس النواب، إتاحة عروض دار الأوبرا المصرية إلكترونيا، باستغلال المنصات المختلفة من أجل تحقيق عائد مادي.

وقالت فاطمة سليم: للأسف الشديد دخول الأوبرا أصبح في غير متناول المواطن العادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

من جانبه أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن أغلب حفلات دار الأوبرا أغلبها خارجية وليست تابعة للدار، مشيرا إلى أن حفلة عمر خيرت الأخيرة كانت أقل تذكرة 800 جنبيه، بينما أقل تذكرة في الخارج ب3 آلاف جنيها.

وأشار إلى أن أجور الفنانين تضاعفت الفترة الأخيرة نحو 400%، مستشهدا بالفنان مدحت صالح، والذي كان يتقاضى 200 ألف جنيه بالفرقة، حاليا لا يقل عن 500 ألف جنيه.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية: الحفلات الخارجية تستهدف المكسب، ليتم من خلالها الصرف على باقي أنشطة الأوبرا، لافتا إلى أن حفلات الموسيقى العربية فيها تذاكر ما بين 150 إلى 300 جنيها.

وأكد خالد داغر، أن دار الأوبرا تقدم خدمة ثقافية وتراعي التخفيف على المواطنين ولكن الظروف الاقتصادية هي التي تدفع لزيادة أسعار التذاكر.

ونفى إمكانية تخفيض أسعار تذاكر حفلات الأوبرا، مشيرا إلى أن هناك حفلات وعروض كثيرة مجانية.

وطالب رئيس دار الأوبرا المصرية، بزيادة الميزانية المخصصة بحد أدنى 100% لتغطية الاحتياجات والمتطلبات بالنسبة للعاملين والعازفين وغيرهم.

وأشار إلى أن هناك بعض العروض مثل الرقص الحديث بأسعار تذاكر تبدأ من 85 جنيها، إلا أن نسبة الإقبال تتراوح ما بين 40 إلى 60%، فضلا عن حفلات الموسيقى العربية والتي تبدأ من 45 جنيها للتذكرة.

من جانبها طالبت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإعادة النظر في التشكيل المالي لدار الأوبرا المصرية من أجل الحفاظ على استمرارها في تقديم الخدمات الثقافية.

وأشارت إلى أن اللجنة على أتم استعداد لدعم دار الأوبرا المصرية من أجل مواصلة دورها الثقافي، مطالبة رئيس الدار بتقديم تصور لتحقيق مكاسب.

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